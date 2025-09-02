Sosyal medyada yayılan “sağlık kurulu raporuna cinsiyet değişimi seçeneği eklendi” iddialarına ilişkin Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, düzenlemenin yalnızca mevcut süreci daha denetimli hâle getirmeyi amaçladığını vurguladı.

Mahkeme kararı esas alınacak

Türk Medeni Kanunu’na göre cinsiyet değişikliği kararı yalnızca mahkeme tarafından veriliyor. Bunun için kişinin 18 yaşını doldurmuş olması, evli olmaması ve cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunlu olduğunun resmi sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi gerekiyor.

Yeni düzenlemenin amacı

Bakanlık, yeni düzenlemenin cinsiyet değişikliğini kolaylaştırmadığını belirtti. Artık mahkeme talebiyle alınacak raporlar, yalnızca ilgili branşlardan oluşan tam teşekküllü bir kurul tarafından hazırlanacak. Başvuran kişinin her branş hekimi tarafından tek tek muayene edilmesi zorunlu olacak. Böylece hatalı veya eksik raporların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bakanlığın mesajı

Sağlık Bakanlığı, düzenlemenin yeni bir hak tanımadığını, yalnızca mevcut sürecin kontrol ve denetimini güçlendirdiğini açıkladı. Bakanlık yetkilileri, kamuoyunun konuyla ilgili resmi açıklamalara itibar etmesini önerdi.