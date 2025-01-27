Son dakika haberine göre menajer Ayşe Barım, 2013 yılındaki Gezi Parkı olaylarına katılmak ve oyuncuları yönlendirmek suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs etmek” suçundan hakkında işlem yapılan Barım, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme kararı sonucu Ayşe Barım tutuklandı.

Soruşturmada, firari sanık Mehmet Ali Alabora’nın bir başka kişiyle yaptığı görüşmede, sanatçılarla birlikte bildiriler yayımlanması konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu tespit edilmişti.

Savcılıkta ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ayşe Barım, İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi.

Ayşe Barım'ın ifadesinde şu cümleler yer aldı:

“Gezi Parkı eylemlerinin başlarında beni 2013 Mayıs ayı içeriside bu konuyla ilgili kimse aramadı. Kimse benden birliktelik kurmak adına finans ya da ismimle destek olma adına herhangi bir ricada yahut talepte bulunmadı.

Hatırladığım kadarıyla Muhteşem Yüzyıl dizisinde birlikte çalıştığımız oyunculardan bazıları bulunmaktaydı. Onlardan birisinin arayarak ’Setten çıkarak Gezi Parkı‘na gideceğini, çocuklar ne yapıyor diyerek bakmak istiyoruz’ dediler. ‘Ben de geliyorum’ dedim. Ben bireysel olarak kendim gittim.

Oyunculara eşlik etmek üzere buluştum. Gezi Parkı’na 1 ya da 2 kez gittim. İlk gittiğimde sanatçıların şiir okuduğu sürece izleyici olarak katıldım. İkinci kez gittiğimde çok kısa süreliğine gittim, sanatçılarla beraberim diye hatırlıyorum.”

Gezi Parkı olaylarının planlayıcısı mı?

Barım’a yöneltilen bir diğer suçlama ise ajansına bağlı oyuncuları eylemlere katılmaya yönlendirdiği iddiasıydı. Barım, bu suçlamayı da reddederek, oyuncuların eylemlere katılımına dair herhangi bir yönlendirme yapmadığını ifade etti.