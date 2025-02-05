Sağlık Bakanlığı, aile hekimliği sistemindeki önemli değişiklikleri içeren yeni düzenlemeleri yayımladı. 2020/1 sayılı genelgeyi güncelleyerek, 2025/1 sayılı yeni genelgeyi yayımlayan Bakanlık, ilgili taşra teşkilatlarına duyurdu. Yeni düzenlemeler, aile hekimliği sisteminde görev yapacak personel ve görev yerleriyle ilgili önemli değişiklikler getirdi.

Aile hekimlerine yeni seçim imkanı

Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kapsamında görev yapan aile hekimleri, daha önce yalnızca sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi eşit veya daha düşük ilçelerdeki aile hekimliği birimlerini tercih edebilirken, yeni düzenlemeyle bu kısıtlama kaldırıldı. Aile hekimleri, il sınırları içinde herhangi bir boş aile hekimliği birimini, hizmet puanına göre seçebilecekler. Bu değişiklik, aile hekimlerinin yerleştirme sürecini daha esnek hale getiriyor.

Ebe ve hemşireler artık aile hekimliğinde görev alabilecek

Mevcut düzenlemede, 45/A statüsünde görev yapan ebe ve hemşireler, aile hekimliği birimlerinde sözleşmeli olarak çalışamıyordu. Ancak, yapılan değişiklikle birlikte, 45/A statüsündeki ebe ve hemşireler de aile hekimliği birimlerinde görev alabilecek. Bu yenilik, aile hekimliği sistemine daha fazla sağlık personelinin katılmasına olanak tanıyacak.

Sözleşmeli aile hekimlerinin yerleştirme süreci değişti

Yeni düzenlemeyle, sözleşmeli aile hekimlerinin sözleşmeleri yenilenmediği, feshedildiği veya kendiliğinden sona erdiği durumlarda, herhangi bir bekleme süresi olmadan yeni sözleşme yapma imkanı sunulmuştu. Ancak, 2025/1 sayılı genelgeyle, sözleşmesi sona eren aile hekimlerinin yerleştirme sürecine yeniden katılabilmesi için en az 2 yıl beklemeleri gerekecek.