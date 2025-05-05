Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımı yapacak. Başvurular İŞKUR üzerinden 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.

Sağlık Bakanlığı, personel alımlarına ilişkin detaylı ilanını kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 19 bin yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda 15 bin 342 sözleşmeli personel KPSS puanına göre yerleştirilecek; 3 bin 658 sürekli işçi ise İŞKUR üzerinden noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecek.

Kadrolar ve kontenjanlar

Sağlık Bakanlığı'nın ilan ettiği sürekli işçi alımı kapsamında alınacak personel branşları ve kontenjanlar şu şekilde:

3.170 Temizlik Görevlisi

240 Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

242 Klinik Destek Elemanı (Hastane)

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Başvuru tarihleri ve yeri

Başlangıç: 5 Mayıs 2025

Bitiş: 9 Mayıs 2025

Başvuru Platformu: İŞKUR e-Şube

Adaylar başvurularını yalnızca İŞKUR'un elektronik sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvuru Şartları

Başvurular yalnızca İŞKUR'un e-şube sistemi üzerinden online olarak yapılabilecek.

Her aday yalnızca bir kadro ve bir il için başvuruda bulunabilecek.

Başvurularda, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)'nde yer alan adres esas alınacak.

Detaylı duyurular ayrıca şu adreslerden takip edilebilir:

15 bin 342 sözleşmeli personel alımı için KPSS'li yerleştirme

Sağlık Bakanlığı ayrıca KPSS sonuçlarına göre ÖSYM aracılığıyla 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvuru tarihleri:

2 Mayıs 2025 - 8 Mayıs 2025

Başvurular yalnızca ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Posta ya da elden yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Bakan Memişoğlu'ndan açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, KPSS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Ayrıca, toplam 3 bin 658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un e-şubesi üzerinden elektronik ortamda alınacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun."