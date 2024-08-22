Batı Nil Virüsü nedir?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu'nun, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalık olduğu belirtildi. Hastalığın genellikle mevsimsel olduğu ve yaz boyunca ile sonbaharın erken dönemlerinde görüldüğü ifade edildi. Ayrıca, hastalığın kişiden kişiye doğrudan bulaşmadığı vurgulandı.

2024 Yılında görülen vakalar

Bakanlık açıklamasında, Türkiye'de 2010 yılından itibaren Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu vakalarının görüldüğü, 2024 yılında ise 6 kişide tespit edildiği belirtildi. Hastaların takip ve tedavilerine devam edildiği bildirildi.

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar

Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu'na karşı gerekli çalışmaların yürütüldüğünü ve sürecin hassasiyetle takip edildiğini açıkladı. Güncel gelişmelerin kamuoyuna sunulacağı ifade edildi.