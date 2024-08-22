Kaza detayları

Kaza, Yozgat Caddesi üzerinde gerçekleşti. Durak Y. yönetimindeki 19 LK 171 plakalı hafif ticari araç, park yerinden geri geri manevra yaparken, yaya olarak aracın arkasından geçmeye çalışan ayakkabı boyacısı Salih Ü.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Salih Ü. yere düştü ve yaralandı.

Sağlık ve polis ekipleri olay yerinde

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Salih Ü., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma devam ediyor

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Olayın neden ve nasıl gerçekleştiğine dair detaylar polis tarafından araştırılıyor.