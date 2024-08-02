Sağlık sisteminde randevu, muayene süresi ve hekim eksiklikleri devam ederken, Sağlık Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. İzmir'de geçici statüsündeki mülteciler için iki yeni hastane inşası için ihale açıldı.

Mültecilerin sağlık hizmetleri iyileşiyor

'Herkes İçin Sağlık Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında, geçici koruma statüsündeki Suriyeli sığınmacılara ve diğer mültecilere yönelik sağlık hizmetlerini iyileştirmek amacıyla iki yeni sağlık merkezi inşa edilecek. Bornova Erzene ve Karabağlar Ali Fuat Cebesoy mahallesi, bu sağlık kuruluşları için seçilen bölgeler arasında.

Bornova ve Karabağlar’a yeni tesis

İhaleye göre; Bornova Erzene Mahallesi’nde 3 bin 40,77 metrekare alan üzerine Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları yapılacak. Karabağlar Ali Fuat Cebesoy Mahallesi’nde ise 3 bin 358,71 metrekare alan üzerine iki katlı sağlık merkezi, Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları kurulacak.