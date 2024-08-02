AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'in su sorunlarını eleştirerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni yetersiz ve plansız çalışmalarla suçladı. Saygılı'ya yanıt, CHP'li mevkidaşı Şenol Aslanoğlu'ndan geldi.

Şenol Aslanoğlu'nun yanıtı

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Saygılı'nın eleştirilerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Aslanoğlu, hükümetin Gördes Barajı'nı İzmirlilerden topladığı parayla inşa ettiğini, ancak barajda su tutmayı başaramadığını belirtti.

Aslanoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar

Hükümet, İzmir'in su ihtiyacı için Gördes Barajı'nı yapmayı vaat etti, ancak su tutamayan bir baraj inşa etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 257 milyon lira ödeme yaptı.

Hükümet, barajın parasını alıp, su tutamayan bir baraj yaptı.

İzmir'in su sorunu ve siyasi tartışmalar

İzmir'in su sorunları, AK Parti ve CHP arasında yoğun bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Saygılı ve Aslanoğlu'nun karşılıklı suçlamaları, İzmir'in altyapı eksiklikleri ve su yönetimi konusundaki eleştirileri gözler önüne serdi.

Bilal Saygılı ne demişti

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sert eleştiriler yöneltti. Saygılı, belediyenin gerekli koordinasyonları sağlayamadığını ve düzenli denetim yapmadığını belirtti. Ayrıca baraj doluluk oranlarının düşüklüğüne dikkat çekerek, mevcut su varlığının korunamadığını vurguladı.

Saygılı'nın açıklamasından öne çıkanlar

Barajların doluluk oranı yüzde 30 seviyelerinde.

Sağlıksız, yetersiz ve plansız altyapı nedeniyle mevcut su varlığı korunamıyor.

Musluklara ulaşan suyun yaklaşık yüzde 45'i niteliksiz altyapı yüzünden kayboluyor.

Yağmur sonrası oluşabilecek risklere dikkat çekildi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın ilk açıklamaları