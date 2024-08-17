Dünyada hızla yayılan maymun çiçeği virüsüne karşı Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, hastalığın mikrobiyolojisinden bulaşma yollarına, belirtilerinden tedavi yöntemlerine kadar birçok başlığı içeren bir rehber yayımladı. Bu rehber, toplumun bilinçlendirilmesi ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Virüsün bulaşma yolları nelerdir?

Rehberde, maymun çiçeği virüsünün bulaşma yolları detaylı olarak ele alınıyor. Virüs, enfekte hayvanların kan ve vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla insanlara geçebildiği gibi, ısırıklar yoluyla da bulaşabiliyor. İnsandan insana bulaşma ise doğrudan temas veya ortak eşya kullanımıyla gerçekleşiyor. Bugüne kadar kaydedilen en uzun bulaşma zincirinin altı ila dokuz kişi arasında olduğu belirtildi.

Belirti ve bulgular

Virüsün kuluçka süresi genellikle 6-14 gün arasında değişirken, bu süre 1-21 gün arasında da olabiliyor. Belirtiler arasında ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ağrısı ve cilt döküntüleri bulunuyor. Son 21 gün içinde hastalık tanısı almış biriyle temas edenler olası vaka olarak değerlendiriliyor ve kesin tanı için PCR testi uygulanıyor. Semptomlar genellikle 2-4 hafta süren bir süreçte ortaya çıkıyor, ancak bazı vakalar daha ağır seyredebiliyor.

Olası vakalarda alınması gereken önlemler

Olası bir vaka ile karşılaşıldığında, standart enfeksiyon kontrol önlemlerinin tam olarak uygulanması gerekiyor. El hijyenine dikkat edilmesi, hastaya cerrahi maske takılması ve sağlık personelinin N95 maske, gözlük, siperlik, eldiven ve önlük gibi kişisel koruyucu ekipman kullanması öneriliyor. Hastanın cilt lezyonlarından örnek alınarak tanı konulması gerekiyor.

Çiçek aşısının etkinliği

Raporda, çiçek aşısının maymun çiçeği virüsüne karşı yüzde 85 oranında etkili olduğu belirtiliyor. Çiçek aşısı olanların hastalığı daha hafif geçirme olasılığının yüksek olduğu ve bu kişilerin hastalıktan korunabileceği ifade ediliyor. Çiçek hastalığına karşı önceden aşı yapıldığının göstergesi olarak ön kol üst kısmındaki aşı izinin kabul edilebileceği de vurgulandı.

Rehberin tamamı için TIKLAYINIZ.