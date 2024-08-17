Alınan bilgilere göre, Bolu'nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyü mevkisinde önceki gün öğle saatlerinde başlayan ve anız kaynaklı olduğu belirtilen orman yangınıyla ilgili olarak jandarma tarafından gözaltına alınan dört kişinin ifadeleri tamamlandı. Şüpheliler, Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest

Yargılama süreci sonucunda, şüphelilerden A.K. ve E.K., "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklandı. Diğer iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.