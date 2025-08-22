Kuşadası Belediyesi, günlük hayatın yorucu temposu içinde kendine huzurlu bir alan açmak isteyenler için ücretsiz olarak yoga dersleri düzenlemeye başladı. Tenis Kulübü’nde haftada bir gün gerçekleştirilecek olan etkinlik herkese açık.

Yoga Eğitmeni Dilara Gümüş eşliğinde başlayan eğitimlere katılanlar bedensel esneklik ve güç kazanma fırsatı bulurken zihinsel dinginliğe doğru da yolculuğa çıkıyor. Konsantrasyon, gevşeme, meditasyon ve nefes tekniklerinin de uygulandığı dersler, her çarşamba günü sabah 09:00’da Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan Tenis Kulübü’nde düzenleniyor. Yoga derslerine isteyen herkes katılabiliyor.

“BEDENİMİZ VE RUHUMUZ DİNLENİYOR”

Kuşadası’nda yaşayan Beste Demirellim, “Uzun zamandır bu tür bir etkinliğe ihtiyaç duyuyorduk. Tenis Kulübü’nün manzarası ve temiz havası eşliğinde yoga yapmak bize hem bedenen hem ruhen iyi geliyor” dedi.

Abdurrahman Babacan ise, “Hayatın yoğun temposu içinde kendimize zaman ayıramıyoruz. Kuşadası Belediyesi’nin bu imkânı bizlere sunması çok kıymetli. Yoga dersleri sayesinde hem stresimizi atıyoruz hem de güne daha enerjik başlıyoruz” diye konuştu.

SAĞLIKLI YAŞAMA VERİLEN DESTEK SÜRECEK

Kuşadası Belediyesi yetkilileri ise kentte sağlıklı yaşamı destekleyen aktivitelerin artarak devam edeceğini açıkladı. Kuşadası Belediyesi, yetişkinler için düzenlediği yoga ve benzeri etkinliklerin yanı sıra yaz ve kış spor okullarında açtığı ücretsiz kurslarla da her sene ortalama 2 bin çocuğu sporun farklı branşlarıyla tanıştırıp, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlıyor.