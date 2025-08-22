Merkezefendi Belediyesi, yaz boyunca sürdürdüğü kültür ve sanat etkinliklerine bir yenisini ekledi. Gerzele Mahallesi’nde düzenlenen yaz konserinde Merkezefendi Belediyesi Orkestrası, geniş bir repertuvarla sahne aldı. Konsere katılan vatandaşlar, yaklaşık iki saat boyunca müzik ziyafeti yaşadı.

Vatandaşlardan Yoğun İlgi

Mahalle sakinlerinin doldurduğu konser alanında coşku dolu anlar yaşandı. Aileleriyle birlikte güzel bir yaz akşamı geçiren vatandaşlar, konserin ardından Merkezefendi Belediyesi’ne teşekkür etti.

Başkan Doğan: “Müziğin Birleştirici Gücünü Hissediyoruz”

Konsere katılarak vatandaşlarla şarkılara eşlik eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Doğan, “Merkezefendi’mizde yaz akşamlarını müzikle güzelleştirmeye devam ediyoruz. Komşularımız ve hemşehrilerimizle aynı şarkıları söylemek bizleri daha da kenetliyor. Orkestramızın her performansı gönüllerimize dokunuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Çavuşoğlu’ndan Birlik Mesajı

Konsere katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da kültür ve sanatın kent yaşamındaki önemine değinerek, “Merkezefendi Belediyemizin bu tür etkinlikleri, toplumumuz için büyük bir değer taşıyor. Bu güzel atmosferi Gerzele Mahallemizde paylaşmaktan mutluluk duydum. Orkestramıza ve bizleri bir araya getiren Başkan Şeniz Doğan’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konser, alkışlar eşliğinde sona ererken, vatandaşlar müzik dolu yaz akşamlarının devam etmesini diledi.