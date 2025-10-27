Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay ve beraberindeki heyet, Fas Krallığı’nın Ankara Büyükelçisi Sayın Mohammed Ali Lazreq’i büyükelçilikte ziyaret etti.

Görüşmede iki ülke arasında sağlık turizmi, kültürel diplomasi ve yatırım alanlarında ortak bir vizyonun paylaşıldığı ifade edildi. Taraflar, Türkiye ve Fas’ın sahip olduğu zengin kültürel mirasın, medeniyet birikiminin ve turizm potansiyelinin sağlık alanındaki iş birlikleri için güçlü bir temel oluşturduğunu vurguladı.

Heyet, geleneksel tıp uygulamaları, akademik iş birlikleri, sağlık yatırımları ve helal sağlık turizmi konularında ortak projelerin hayata geçirilebileceğini belirtti. Ziyaret sırasında ayrıca, 21–22 Kasım 2025 tarihlerinde İzmir Balçova Termal Otel’de düzenlenecek olan “1. Uluslararası Sağlık Turizmi Köprüleri: Sağlık Diplomasisi ve İnovasyon Kongresi” için davet de büyükelçiye iletildi.

Prof. Dr. Aysun Bay, ziyarette yaptığı açıklamada, iki ülkenin vizyonel bir yakınlık içinde olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Fas ve Türkiye, sağlık turizmi alanında sadece coğrafi değil, aynı zamanda kültürel ve vizyonel bir ortaklık paylaşıyor. Ortak değerlerimiz, sürdürülebilir turizm ve sağlıkta kalite standartlarımızla birleştiğinde, bölgesel düzeyde örnek bir model ortaya çıkacak.”

Büyükelçi Mohammed Ali Lazreq ise iki ülkenin tarihi ve kültürel bağlarının, sağlık ve turizm alanında benzersiz bir sinerji oluşturduğunu dile getirdi:

“Fas ve Türkiye, medeniyet mirası kadar sağlık vizyonunda da ortak değerlere sahip. Özellikle sağlık turizmi ve termal tedavi alanlarında yapılacak iş birlikleri, bölgesel kalkınma açısından büyük önem taşıyor. Türkiye’nin Trabzon’da Körfez ülkeleriyle yürüteceği yatırımlar da bu alanda örnek bir model oluşturacaktır. Kasım ayında İzmir’de düzenlenecek kongreye ülkemizi temsilen katılmaktan mutluluk duyacağım.”

Ziyaretin sonunda, taraflar arasında kültürel mirasın tanıtımı, sağlık yatırımlarının geliştirilmesi ve kültür temelli turizm projelerinin hayata geçirilmesi konusunda ortak çalışma kararı alındı.

Bu buluşma, Türkiye ile Fas arasında sağlık diplomasisi, inovasyon ve kültürel iş birliği açısından yeni bir dönemin kapılarını araladı.