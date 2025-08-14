Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şubesi üyeleri ve sağlık çalışanları, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplandı. Kamu İşvereni’nin sunduğu 8. Dönem Toplu Sözleşme teklifine tepki gösterildi. Şube Başkanı Ekrem Özdemir, teklifin yetersiz olduğunu ve ücrette adalet ile denge istediklerini açıkladı.

Teklife tepki gösterildi

Ekrem Özdemir, Kamu İşvereni’nin 2026 ve 2027 yılları için önerdiği zam oranlarının sağlık çalışanlarının emeğini ve alın terini karşılamadığını belirtti. Özdemir, acil sağlık hizmetlerinde görev yapan tüm sağlık personelinin teklifin kapsamı dışında bırakılmasını eleştirdi.

Talepler açıklandı

Sağlık-Sen’in talebi, 2026 yılında ilk 6 ay için yüzde 10 refah payı, 10.000 TL taban aylık artışı ve yüzde 25 zam; ikinci 6 ay için yüzde 20 zam olarak belirtildi. 2027 yılı için ise benzer oranlarda zamlar ve taban aylık artışları talep edildi. Ayrıca nöbet ücretlerinin artırılması, gece çalışma tazminatı, ek ödemeler, özel görev kıyafetleri, ek göstergeler, kira desteği ve gelir vergisinin sabitlenmesi gibi talepler de açıklandı.

Sağlık çalışanlarının ekonomik durumu vurgulandı

Kira artış oranlarının yüksek olduğu, enflasyonun arttığı ve pazar fiyatlarının yükseldiği bu dönemde, kamu görevlilerine önerilen zamların ekonomik gerçeklikten uzak olduğu ifade edildi. Özdemir, sağlık çalışanlarının yıllardır biriken hak kayıplarının giderilmesi gerektiğini belirtti.