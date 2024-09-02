Türkiye, sağlık turizminde teknoloji ile güçlenerek ekonomiye katkısını artırmaya devam ediyor. Yeni kurulan Anka Journey platformu, sağlık turistlerine bütüncül bir tedavi deneyimi sunarak Türkiye’yi sağlık turizminin zirvesine taşımayı hedefliyor.

Türkiye Sağlık Turizmi: Teknoloji ve güvenin buluştuğu nokta

Türkiye, sağlık turizminde sunduğu vize kolaylıkları, uygun tedavi masrafları ve geniş konaklama seçenekleriyle uluslararası arenada güçlü bir konum elde etti. 2023 yılında 1,5 milyondan fazla yabancı hasta Türkiye’yi tercih ederken, bu rakam ekonomiye 3 milyar dolardan fazla katkı sağladı. 2024'ün ikinci çeyreğinde ise bu rakamlar 800 bin turist ile 1,7 milyar dolar gelir seviyesine ulaştı. Bu başarıyı daha da ileriye taşıma amacıyla yola çıkan yerli girişim Anka Journey, sağlık turistlerine kişiselleştirilmiş bir sağlık yolculuğu sunarak sektöre yeni bir soluk getiriyor.

Anka Journey ile bütüncül sağlık deneyimi

Anka Journey Kurucusu Orhan Beyazıt, platformlarının global sağlık kuruluşları, retreat otelleri, detoks merkezleri, yoga ve meditasyon merkezleri, fizik tedavi ve mental sağlık hizmetleri sunan merkezleri kapsadığını belirtiyor. Beyazıt, "Sağlık turizmini bütüncül bir deneyime dönüştürme misyonu ile çıktığımız bu yolda, hastalarımıza anlaşmalı sağlık kuruluşlarında en son tıbbi teknolojilerle desteklenen özel tedavi planları sunuyoruz," dedi. Platform, hastaların ihtiyaçlarına göre özel olarak hazırlanan tedavi planları ile sağlık hizmetlerini tamamen kişiselleştirme imkanı sunuyor.

Kişiselleştirilebilir tedavi süreçleri

Anka Journey, hastalara internet üzerinden sağlık kuruluşu, uzman seçimi ve tedavi yöntemlerini özelleştirme imkanı tanıyor. Beyazıt, “Hastalarımız, ön tanışma formu doldurarak sağlık kuruluşlarına ve uzmanlara doğrudan ulaşabiliyor. Bu formlar, uzmanlar tarafından analiz edilerek en uygun tedavi süreci planlanıyor ve şeffaf bir şekilde bilgilendirme yapılıyor,” dedi. Tedavi süreçleri için uygun tarihlerin belirlenmesi ve rezervasyon yapma özgürlüğü de platformun sunduğu hizmetler arasında yer alıyor.

Sağlık kuruluşları titizlikle seçiliyor

Anka Journey, platformda yer alacak sağlık kuruluşlarını seçerken titizlikle çalışıyor. Orhan Beyazıt, “Sağlık kuruluşlarının fiziksel yeterlilikleri, teknoloji yatırımları, tedavi yöntemlerinin bilimsel destekleri, uzman kadroların yeterlilikleri ve hasta politikaları gibi birçok unsuru dikkate alıyoruz,” dedi. Platform, uzmanlar hakkında detaylı bilgiler, tedavi süreçleri ve hizmetler konusunda şeffaf bir yaklaşım sunarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Sağlık turizminde güven ve şeffaflık ilkesi

Anka Journey, sağlık turizmini güven ve şeffaflık prensibiyle şekillendirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda, sektördeki en önemli aktörlerle güçlü anlaşmalar yaparak sağlık turizminin lider platformlarından biri olmayı hedefliyor. Beyazıt, “2025 yılı için 30 milyon TL’yi aşan yatırım planlarımız var ve yurtdışından ciddi yatırımcılarla görüşüyoruz. Amacımız, Türkiye pazarından %0,5’lik bir pay alarak globalde ise 4 kat daha büyük bir ciroya ulaşmak,” dedi. Platform ayrıca uçak bileti, seyahat sigortası, havalimanı transferi ve tercümanlık hizmetleri gibi her detayı kapsayan hizmetleri ile dikkat çekiyor.

Bu yeni platformun, sağlık turizminde Türkiye’nin rekabet gücünü artırarak global pazarda ön sıralara yerleşmesine katkı sağlaması bekleniyor. Anka Journey, sağlık turizmi alanında kişiselleştirilmiş ve bütüncül bir yaklaşım sunarak sektörde fark yaratmayı hedefliyor.