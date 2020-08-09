Ameliyatsız zayıflama mümkün

Özel Gözde İzmir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Kemiksiz, mide botoksu yöntemiyle mide içindeki açlık hormonunun salgılandığı bölgelere müdahale edildiğini ve oluşan tokluk hissinin de kilo vermeye yardımcı olduğunu söyledi

Kemiksiz, toplam 20 dakikalık bir operasyonla uygulanan mide botoksunun açlık hormonunu da azalttığını ve böylece kişinin tok kalma süresini uzatarak zayıflamaya yardımcı olduğunu dile getirdi.

Ameliyat istemeyenler için ideal

Yöntem hakkında bilgi veren Op. Dr. Mehmet Kemiksiz, "Yiyecekler, yaptığımız botoks işleminin ardından mideden daha yavaş geçiyor. Bu nedenle tokluk hissi de artıyor. Mide botoksu, tüp mide, kelepçe gibi yöntemlerle ameliyat olmak istemeyenler için ideal. Mide botoksu, diyetle birlikte daha etkili kilo verdiriyor. Mutlaka uzman bir diyetisyen kontrolünde desteklenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Mide botoksu yönteminin nörolojik hastalıklar, kas hastalıkları, ülser, gastrit ve mide kanseri gibi rahatsızlıkları olanlar için kullanılamayacağını hatırlatan Kemiksiz, yöntemin, 20 - 65 yaş aralığındaki kilolu kişilere ve vücut kitle indeksi (VKİ) 27 - 35 arasındakiler için uygun olduğunu da sözlerine ekledi.