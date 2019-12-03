Anne ve anne adayları bilgilendirildi

Geçtiğimiz aylarda Mardin, Samsun ve Manisa'da gerçekleşen ve ebeveynlerin yoğun ilgi gösterdiği "Ana Karnından Ana Kucağına Söyleşileri"nin dördüncüsü Tekirdağ'da gerçekleşti.

Temel amacı anne ve anne adaylarını gebelik, doğuma hazırlık, doğum, lohusalık, emzirme ve yeni doğan bebek bakımı hakkında bilgilendirmek ve onların deneyimlerine katkı sağlamak olan etkinliğe katılım yoğun oldu. Program, Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr.Aykut Demirkıran ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr.Hülya Becerir'in katılımı ile Çorlu Devlet Hastanesi'nde Konferans Salonunda gerçekleşti. Programın ilk bölümünde ebelerin, annelerin kaliteli sağlık hizmetlerine erişimi konusunda güncel bilgiler verildi. Eğitim programı sonunda 65 ebeye katılım sertifikası verildi.

Merak edilen konular anlatıldı

Projenin ikinci bölümü olan anne ve anne adaylarına yönelik yapılan bilgilendirme söyleşisi yine aynı yerde gerçekleşti. Söyleşide, Jinekolog Dr. Arzu İlknur Özdemir Aydoğdu, Uzm. Psikolog Semiha Afyonlu Kaya ve Uzm. Ebe Nesibe Üzel'in katılımlarıyla bir kez daha anne bebek sağlığını ve psikolojisini ilgilendirecek önemli konular ele alındı. Program, Anadolu Ebeler Derneği'nin yürütücülüğünde ,"Anne Dönüşür, Dünya Değişir" mottosuyla hizmet veren Mothers'Land 'in fikir anası olduğu Mustela® Türkiye'nin koşulsuz desteğiyle devam etti. Etkinlik, Mother's Land Kurucu Ortağı Ceyda Kantarcı'nın moderatörlüğünde annelerin en çok merak ettiği gebeliğe hazırlık, doğum fizyolojisi ve doğum, anne sütünün önemi ve emzirme, doğum sonrası anne ve bebek bakımı konuları hakkında tecrübelerini ve bilgilerini aktarması ile annelere yol gösterdi.