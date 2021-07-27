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Bakan Koca açıkladı: 22 milyon kişi aşı olmadı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandığını, ilk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 22 milyon 344 bin 407'ye indiğini açıkladı

Bakan Koca açıkladı: 22 milyon kişi aşı olmadı!
27 Temmuz 2021 Salı 12:57

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, aşılama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Koca, "Aşıda 26 Temmuz: Toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244 bin 868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 910 bin 136. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 212 bin 868. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407’e indi" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Fahrettin Koca #aşı #koronavirüs aşı #aşı olmayanlar
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