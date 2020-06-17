Gözlerini kaybetmekten operasyonla kurtuldu

İstanbul'da yaşayan, 8 yaşından beri miyop olan ve gözlük kullanan İpek Filiz 18 yaşına geldiğinde her iki gözde ani görme kaybı şikâyetiyle doktorlar ona iki gözünü birden kaybedebileceğini söyledi. Dünyası başına yıkılan Filiz, "Çok endişe ettim. O gün çok üzüldüm ve ağladım" dedi

Retina dekolmanı adı verilen hastalığın 10.000'de 1 kişide görülen bir hastalık olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sinan Tatlıpınar ise gençlerde bu durumun daha nadir görüldüğünü ifade etti. Bu hastalığın genellikle tek gözde görülmesinden dolayı hastası İpek Filiz'in daha da nadir bir vaka olduğunu belirten Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Tatlıpınar, şu bilgileri verdi: "Hastamız bize 18 yaşındayken her iki gözde de ani görme azlığıyla başvurdu. Muayenede her iki gözde eşzamanlı retina ayrılması (retina dekolmanı) tespit ettik. Retina dekolmanı, gözün arkasında yer alan ağ tabakasının yırtıklar sonucu göz duvarından ayrılması durumudur. Duvar kâğıdının duvardan ayrılması gibi düşünebilirsiniz. Retinayı da eski filmli fotoğraf makinelerinin filmi gibi düşünebilirsiniz. Bu hastamızın özelliği yaşının oldukça genç olması ve iki gözde aynı anda retina dekolmanı olmasıdır."

Retina dekolmanı kimlerde görülür?

Retina dekolmanlarının genellikle 50 yaşın üzerinde görüldüğünü belirten Prof. Dr. Tatlıpınar hastalık ile ilgili olarak şu bilgileri verdi; "Retina dekolmanlarının çoğunu 50 yaşın üzerinde görüyoruz. Bu hastalarda öncesinde tipik olarak ani başlayan ışık çakmaları (flaş çakması) ve sinek uçuşmaları görülmesidir. Bunların nedeni gözünün arka iç kısmını dolduran göz içi jelinin yerinden ayrılmasıdır. Bu şikâyetler hastayı hemen bir göz hekimine gitmesi için uyaran bulgulardır. Yani ani başlayan ışık çakması veya uçuşmaları olanlar hemen bir göz hekimine başvurmalıdır.

Gençlerde ise genellikle yüksek miyop ya da çarpma, darbe alma gibi travmalara bağlı retina dekolmanları görülür. Yine gençlerde daha nadir görülen bir alt tipi ise orta seviyedeki miyop hastalarda yavaş ilerleyen retina dekolmanlarıdır. Bunların özelliği hastalarda belirtiler başladığında, yani merkezi görme kaybı uluştuğunda, çoğu kez ilerlemiş olmasıdır ve öncesinde ışık çakması gibi şikâyetler çoğu kez görülmez". Bizim hastamız da bu tipte bir dekolmandı.

Miyop hastaları doktora gitmeli

Yılda bir göz muayenesinin uygun olduğu ve gerekli gözlerde göz bebeklerini büyütülmesiyle retinanın daha detaylı görülebileceği hatırda tutulmalıdır. Retina dekolmanının gözlerde ışık çakması, sinek uçarmış gibi bir hissiyat ile belirti verdiğini ifade eden Prof. Dr. Tatlıpınar özellikle miyoplarda yılda 1 kez gerçekleştirilen rutin muayenede göz dibi muayenesinin yapılmasının önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tatlıpınar, "Bizim için önemli olan şeylerden bir tanesi miyop kişilerin yılda 1 kez yapılan rutin muayenelerinde gözbebeklerinin büyütülerek retinanın taranması gerekliliği. Bu şekilde erken dönemde retinadaki delik ve bunlara bağlı başlangıç dekolman saptanabilirse lazer ile ameliyata gerek kalmadan engellenebilir. Retina yırtıklarının hepsi dekolmana gitmiyor. Bazen vücut tarafından sınırlandırılabiliyor ama bunlara tam olarak güvenmemek ve lazerle bu alanları sağlamlaştırmak gerekiyor. Çünkü özellikle travma ya da ağır kaldırma gibi nedenlerle vücudun oluşturduğu bu sınır aşılabilir.