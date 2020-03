Kalın bağırsak muayenesinden utanma

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Cem Terzi, dünyada ölüme yol açan kanserler arasında ikinci sırada yer alan kalın bağırsak kanserlerinin tüm dünyada panik yaratan Korona virüsünden daha tehlikeli olduğunu söyledi.

Kalın bağırsak kanserlerine yakalanma yaşının son yıllarda giderek düştüğüne dikkat çeken Terzi, her yıl Türkiye'de 20 bin kişinin kalın bağırsak kanserlerine yakalandığını vurguladı. Basın toplantısında boynuna kolonoskop cihazını takan Terzi, "Muayeneden utanmayın, erken teşhis hayat kurtarır" mesajını verdi. Mart ayının tüm dünyada 'Kalın bağırsak kanseri farkındalık ayı' kabul edilmesi nedeniyle Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği (TKRCD) adına Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cem Terzi, İzmir Atlas Otel'de basın toplantısı düzenledi. İstatistiklere göre, son 10 yılda kolon kanserine yakalanma oranının 2 kat arttığını belirten Prof. Dr. Terzi, "Kalın bağırsak kanseri vakalarının yüzde 10'u 50 yaş altında gerçekleşiyor. Bu oran her geçen gün artmakta. Bu da gösteriyor ki, kalın bağırsak kanserleri gelecekte genç nesillerin hastalığı olacak. Her yıl Türkiye'de 20 bin kişi kolon ve rektum kanserine yakalanıyor.Dünyada panik yaratan Korona virüsünden daha tehlikeli. 'Genç yaşta kanser olmaz' düşüncesi ve rektal muayeneden utanılması, hastalıkların ilerlemesine ve tedavisi daha zor bir aşamaya gelmesine neden oluyor" dedi.

Kimlerde tarama yapılmalı?

Normalde 50 yaş olan tarama yaşının bazı bireylerde geriye çekilmesi gerektiğini ifade eden Prof.Dr. Terzi "Ailesinde genç yaşta kolon kanseri veya bağırsak polibi hikayesi olanlar, uzun süredir bağırsak iltihabı hastalığı olanlar, dışkısından kan gelenler, tip 2 diyabet hastaları, karın ağrısı, kansızlık, güçsüzlük gibi şikayetleri olanlarda tarama yapılması gerekli. Kan testleri ve kolonoskopi gibi çeşitli tarama yöntemleri mevcut. Ülkemizde de bunlar ücretsiz yapılıyor. Sadece kolonoskopi ile yılda 10 bin kişinin erken teşhis ile hayatı kurtulur" dedi.

Ne Yapılmalı?

Tüm bu bilgilerin ürkütücü olmasına karşın alınabilecek basit önlemlerle kanserden korunabileceğimizi söyleyen Prof.Dr. Cem Terzi, şu bilgileri verdi: "Birinci ve ikinci derecedeki aile bireylerinde kalın bağırsak ve diğer kanserler sorgulanması, dışkıda gizli kan testi ve kolonoskopi taramalarının düzenli yaptırılması önemlidir. Kendi kendimizin doktoru olmalı, vücudunuzda iyi gitmeyen bir durum varsa mutlaka konunun uzmanlarından ikinci bir görüş alınmalı. Kalın bağırsak kanseri ve birçok hastalıktan korunmak için sağlıklı yaşam şekli önemli. Düzenli egzersiz, fazla kilolardan arınmak, dengeli beslenme, tam tahıl, sebze, meyve, lifli gıda tüketilmesi, kırmızı et tüketimin azaltılması, sigara ve tütün ürünleri kullanılmaması, aşırı alkol alınmaması gerekiyor."