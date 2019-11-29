Koku alma bozukluğu alzheimer habercisi

Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Hanağası, yapılan araştırmaların riskli gruptaki bireylerde 'kokuyu tanımamak sorunu' oluştuğunu belirtti, 'Bunun için Unutma Seni-Yaşanmışlığın Kokusu farkındalık projesini hayata geçirdik' dedi.

Çağımızın en önemli hastalıklarından biri olan alzheimerin sinsice ilerleyip sonrasında da yaşamımızda büyük sorun oluşturan en büyük sağlık probleminden biri olarak öne çıktığını söyleyen Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Haşmet Hanağası, "Türkiye'de son 5 yılda 65 yaş üstü nüfus hızla arttığı için, buna bağlı olarak alzheimer hastalarının da sayısı da arttı. Bu rahatsızlığın tedavisinde en birincil önlem erken tanı" dedi. Son yıllarda özellikle alzheimer hastalığının erken tanısı ile ilgili önemli gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Hanağası, "Risk altındaki bireyler artık daha kolay tanınabiliyor. Ayrıca alzheimer hastalığına eşlik eden patolojiler konusunda da ayrı bir bilgi birikimi oldu" diye konuştu.

Kokudan başlıyor

Bazı araştırmalar sonucunda erken evredeki alzheimerlı hastalarda özellikle kokuların tanınması konusunda bir sorun olduğunu belirten Prof. Dr. Hanağası,şu bilgileri verdi: "Hastalık tam ortaya çıkmadan bile kokuları tanıma kabiliyetinde bozulma başlıyor. Geçtiğimiz yıllarda çıkan bir araştırmaya göre, insanlar için en güçlü hafıza öğelerinden birinin koku duyusu olduğu belirtilmişti. Beyin insan yaşamını sürdürebilmek adına önemli kabul ettiği kokuları unutmuyor. Koku hafızamızın ise görsel hafızamızdan daha kuvvetli olduğu söyleniyor. Bu anlamda kişilerin, çocukluğundaki ve gençliğindeki güzel anıları, kokularla özleştirebilecekleri iddia ediliyor.

Farkındalık yaratmak

Dernek olarak Unutma Seni-Yaşanmışlığın Kokusu Projesi'nde alzheimer hastalığında erken teşhisin önemine vurgu yapacaklarını söyleyen Prof. Dr. Hanağası, "Bu proje eski ile yeni arasında bir bağ kuruyor. Hastalık hakkında farkındalığın artması için projeyi çok yararlı buluyorum. Toplumda farkındalık yaratmak, alzheimer hastalığının erken tanısındaki önemi vurgulamak amacıyla hasta ve hasta yakınlarına özel olarak Türkiye Alzheimer Derneği "Unutma Seni-Yaşanmışlığın Kokusu" farkındalık projesini hayata geçirdik" dedi.