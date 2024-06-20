Kalbin tüm organlar için yaşamsal bir öneme sahip olduğunu belirten Uzm. Dr. Serdar Biçeroğlu, kalp hastalıklarında erken tanı ve tedavinin önemini vurguladı. Teknoloji kullanımının kalp hastalıklarında avantaj sağladığını dile getiren Biçeroğlu, tedavi sürecinin uzman hekim gözetiminde yürütülmesi gerektiğini de söyledi.

KALP HASTALIKLARINDA TANI VE TEDAVİ

Günümüzde artan stres, dengesiz beslenme, hareketsiz yaşam tarzı, obezite gibi nedenlerle artış gösteren kalp hastalıklarına bağlı ölüm oranının hala ilk sıralarda yer aldığını söyleyen Uzm. Dr. Serdar Biçeroğlu, “Gelişen teknolojiyle birlikte, kalp hastalıklarında daha etkin tedaviler uygulanıyor. Tarihsel gelişmeler eşliğinde değerlendirecek olursak tıp dünyası her daim kalp hastalıkları ile ilgili heyecan verecek bir yeniliği sunmayı başarmıştır. Başarılı her yeniliğe rağmen beklenti karşılanamamıştır. Kalp damarı hastalıklarının anlaşılması yeni tedaviler gelişmesine fırsat verse de hala kalp krizini önceden gösterecek bir tetkik geliştirilememiştir.

Kalbi besleyen damarların görüntülenmesi (koroner anjiyografi) hastalıkların anlaşılması için fırsatlar vermiştir. Zaman içinde teknolojinin ilerlemesi ile ince, kıvrımlı, tam tıkalı damarlara balon yapmak ve stent yerleştirmek imkanlı hale gelmiştir. Stentlerin kullanılması farklı bir durum oluşturmuş, stent yerleştirmede hastalığın fazı ve tipi daha fazla önem kazanmıştır. Stentler ile birlikte kullanılan ilaçların gelişmesi başarıyı artırmış ölüm oranları azalmıştır” dedi.

TEKNOLOJİ AVANTAJ SAĞLIYOR

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Serdar Biçeroğlu, gelişen teknolojiyle birlikte koroner görüntülemede

kullanılan bilgisayarlı tomografilerin tanı ve tedavi sürecinde avantaj sağladığına dikkat çekti.

Biçeroğlu, “2000’li yılların başında kalp MR’ı üzerinde yoğunlaşan görüntüleme teknolojisi zaman içinde hareketli bir organ olan kalp görüntülenmesinde pratik olmadığı için alternatif aratmıştır. İşte tam olarak bu zaman diliminde koroner görüntülemede bilgisayarlı tomografiler kullanılmaya başlanmıştır. Bu alanda teknolojik ilerleme hızlıca bilim ile buluşup hastalığın anlaşılması konusunda yardımlar sunmaya başlamıştır. Görüntülemeden elde edilen veriler ile uygulanan hastaların takibi birleştirilip bilimsel neticeler elde edilmiştir. Bu bilgiler ışığında risk grupları daha doğru tespit edilmeye başlanmıştır. Tüm damarların görüntülenmesinden elde edilen bilgi ile diğer tüm damarlardan daha ince olan kalp damarlarının hastalıkları hakkında bilgi sahibi olunabilmiştir” ifadelerini kullandı.