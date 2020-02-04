Duygu ve düşünce yeteneğine sahip insan psikolojik anlamda desteğe her zaman ihtiyaç duyabilir.

Bu çerçevede Konya psikolog ve rehabilitasyon merkezimize günün her saatinde ulaşarak sorunlarınızın uzman desteğinde çözülebileceğini büyük bir mutlulukla ifade etmek istiyoruz. Üstelik oldukça makul bir fiyat sistemi uyguladığımız için bu hizmetleri son derece avantajlı şartlarda alabiliyorsunuz. Dilerseniz kliniğimize gelen en fazla soruların başında yer alan destek seans sayısı hakkında kısa bir açıklama ile konumuza devam edelim. Merkezimizde uygulanacak seans sayısı hastanın problem çeşidi ve düzeyine göre değişiklik gösterdiğinden net olarak bir seans sayısı vermemiz maalesef mümkün olmuyor. Ancak genellikle birkaç seansın yeterli olduğu durumların çoğunlukta olduğunu söyleyebiliriz. Yine de bu kararı uzman ve hastanın kendisine bırakmak daha doğru olacaktır diye bir dipnot düşmekte fayda var efendim.

Alt Islatma Sorunu Ve Daha Birçok Konuda Destek Sağlıyoruz

Çocukluk yaşlarında başlayan ve yetişkinliğe kadar geçen zaman dilimi içerisinde bir türlü düzeltilemeyen alt ıslatma problemi için kliniğimize gönül rahatlığı ile başvurabileceğinizi lütfen unutmayınız. İzin verirseniz bu noktada Konya psikolog ve rehabilitasyon merkezi olarak çok kısa fakat çok önemli bir hatırlatma yaparak konumuza devam edelim. Oldukça yanlış bir kanaat olan psikolojik desteğin sadece psikolojik sorunları olan kişilerin yararlandığı bir hizmet olduğunu düşünmek çok yanlış bir düşüncedir. Sözgelimi çocuklarda arkadaş edinememe sorununun çözülmesine yönelik olarak verilen bir desteğin psikolojik sorun olarak görülmesi doğru bir yaklaşım olmaz ve çocuğun böyle bir destek alması onun psikolojik sorunu olduğunu göstermez. İsterseniz şimdi kliniğimizin hangi alanlarda hizmet ürettiğine maddeler halinde bakalım

Okula uyum problemleri

Çift ve evlilik danışmanlığı

Aile danışmanlığı

Cinsel terapi

Anksiyete bozukluk

Bireysel terapi

Çocukların kendini ifade edememe sorunu

Arkadaş edinememe

Hiperaktivite

Obsesif kompulsif

Boşanma sırasında veya sonrasında çiftlerin yaşadığı travmanın atlatılması

İş yaşamında kariyer edinmeye yönelik psikolojik destek ve yönlendirmeler

Sınav stresi ile mücadele etmenin yolları

Alt ıslatma sorunu

Gibi daha pek çok sorun için Konya psikolog ve danışmanlık merkezimizin telefonlarını günün her saatinde arayabilir ve ön görüşme sonrası randevu oluşturabilirsiniz. Sizleri yanıtlamak üzere uzmanlarımız telefonlarının başında olacaktır efendim. Şimdiden geçmiş olsun diyoruz ve esenlikler diliyoruz.



