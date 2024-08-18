Fatsa Devlet Hastanesi'nde iş bırakma eylemi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Genel Sağlık-İş Sendikası'nın çağrısıyla sağlıkta şiddeti protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen iş bırakma eylemine katılan sağlık emekçilerine "uyarı cezası" verildi. Eylem, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Fatsa Devlet Hastanesi'nde bir kadın doğum uzmanının hasta yakını tarafından darp edilmesinin ardından düzenlendi.

Soruşturma ve ceza süreci

Eyleme katılan sağlık emekçilerine yönelik idari bir soruşturma başlatıldı ve bu süreç sonucunda uyarı cezası uygulandı. Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, verilen cezanın sağlıkta şiddet konusunun üzerine daha fazla gitmek yerine sağlık emekçilerini cezalandırmanın bir sonucu olduğunu ifade etti.

Sendika başkanından açıklama

Derya Uğur, "Siyasi iktidarın vekilleri olan idareciler tarafından iş bırakma kararımıza uyan üyelerimize uyarı cezası verilmiştir. Bu, sağlıkta şiddetin artışının ve mevcut politikaların sonuçlarının bir yansımasıdır," dedi. Ayrıca, sağlıkta şiddeti önlemek için etkin önlemler alınmadıkça benzer sorunların devam edeceğini belirtti.

Gelecek adımlar ve yargı süreci

Uğur, geçmişte sendikalarının iş bırakma eylemleri sonrası verilen cezaların yargı yoluyla iptal edildiğini hatırlatarak, mevcut cezaların da aynı yolla iptal edileceğini belirtti. Sendika, sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik daha kapsamlı ve etkili yasaların uygulanması için mücadele etmeye devam edeceğini vurguladı.