Türkiye, son yıllarda büyük orman yangınlarıyla başa çıkmakta zorlanıyor. Ancak, yangın söndürme çalışmaları genellikle kullanılan uçak ve helikopterlerle sınırlı kalıyor. Yangın ekoloğu Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, bu yaklaşımların yetersiz olduğunu ve yangınları azaltmak için orman içindeki rüzgarı kontrol eden yöntemlere geçilmesi gerektiğini vurguluyor.

Neyişçi, Türkiye’nin yangın kuşağında olduğunu ve her yıl ortalama 2 bin orman yangını çıktığını belirtiyor. Ancak, bu yangınların çoğu, yanlış stratejiler ve özellikle yangınlarla mücadelede agresif yöntemler nedeniyle büyüyor. Neyişçi, orman içinde rüzgarı azaltacak yöntemlerin, yangınların riskini yüzde 50 oranında azaltabileceğini ifade ediyor.

Rüzgarı kontrol etme stratejisi

Rüzgarı kontrol etmek için orman içerisindeki ağaçların düzenli olarak kesilmesi ve sık dikilmiş servi ağaçlarıyla rüzgar perdeleri oluşturulması gerektiğini belirten Neyişçi, bu yöntemlerin ormanın nemini koruyarak yangınları daha etkili bir şekilde kontrol etmeye yardımcı olacağını söylüyor. Ancak, bu stratejiler Türkiye’de yeterince uygulanmıyor.

İklim değişikliği ve yanıcı koşullar

Neyişçi, iklim değişikliğinin yangınların temel nedeni olarak görülmemesi gerektiğini, asıl sorunun yanıcı maddelerin yönetimi olduğunu vurguluyor. Türkiye’de ağaçlandırma yapılan alanların büyük bir kısmının yangına karşı dirençli hale getirilmemiş olması, yangınların daha büyük ve şiddetli olmasına yol açıyor.

Kara ekiplerin önemi

Neyişçi, 1994 Çanakkale yangınında helikopter ve uçak kullanılmadan başarılı bir şekilde yangın söndürülmesine dikkat çekerek, Türkiye’nin kara ekiplerinin tembelleştiğini ve deneyimlerini kaybettiğini belirtiyor. Kara ekiplerinin etkinliği, yangınların etkili bir şekilde yönetilmesi için kritik öneme sahip.

Neyişçi, önümüzdeki yıllarda orman yangınları yönetiminde radikal değişiklikler yapılmazsa, mevcut stratejilerin daha büyük sorunlara yol açabileceğini belirtiyor. Helikopter ve uçakların kullanımı elzem olsa da, uzun vadeli çözümler için yangın riski azaltıcı stratejilere geçilmesi gerektiğini vurguluyor. (Duvar)