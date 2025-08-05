Sivas’ın Suşehri ilçesi, sabah saatlerinde yürek burkan bir kazaya sahne oldu. Şanlıurfa’dan fındık toplamak üzere Ordu’ya gitmekte olan tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Araçtaki onlarca kişi metrelerce savruldu.

Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, AFAD, jandarma ve itfaiye sevk edildi. Yaralıları kurtarmak için ekipler adeta zamanla yarıştı. İlk belirlemelere göre 3 tarım işçisi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 18 kişiden 4’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yaralılar hava ve kara ambulanslarıyla taşındı

Uçurumdan çıkarılan yaralılar, kara ambulansları ve bölgeye yönlendirilen hava ambulansı ile Sivas’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olanların tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kazanın nedeninin yol koşulları mı yoksa sürücü hatası mı olduğu araştırılıyor.