Türk rap müziğinin önemli isimleri Sagopa K, Ati242 ve Ramiz, 27 Eylül 2024 tarihinde Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda sahne alacak. Konser, saat 18:00’de başlayacak ve müzikseverlere unutulmaz bir deneyim sunacak.

Üç ünlü sanatçı, enerjik performansları ve hit şarkılarıyla hayranlarını coşturacak. Sagopa K'nın derin sözleri, Ati242'nin dinamik tarzı ve Ramiz'in etkileyici vokalleri, müzikseverleri büyüleyecek. Konser, tarihi mekanın benzersiz atmosferinde gerçekleşecek.