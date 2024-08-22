Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında dini nikahlı eşi Y.A. tarafından dakikalarca şiddete maruz kalan S.N.A., yaşadığı korkunç anları ve sonrasında hissettiklerini paylaştı. 5,5 haftalık hamile olan S.N.A., yaşadığı travmanın ardından çocuğunu aldırmayı düşündüğünü belirterek, “Y.A. cezaevinden çıkarsa bize tekrar zarar verebilir diye çok korkuyorum" dedi.

"Kimse yardım etmedi, herkes sadece izledi"

Olay, Akhisar’ın sokaklarından birinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir dini nikahlı olarak birlikte yaşayan Y.A. ve S.N.A. arasında sokakta tartışma başladı. Tartışma kısa sürede şiddete dönüştü ve Y.A., hamile olan S.N.A.’ya elindeki sopayla defalarca vurdu. Olayın şok edici yanı ise çevredeki insanların sadece izlemekle yetinmesi oldu. S.N.A., "Dayak yerken ‘Abi hamileyim, imdat’ diye bağırdım ama kimse yardım etmedi. Herkes uzun süre dayak yememi izledi," diyerek yaşadığı dehşeti anlattı.

"Çocuğumu korumak için Y.A.’nın yanına gittim"

S.N.A., yaşanan olayın ayrıntılarını şu sözlerle dile getirdi: “Oğluma kıyafet almak için çarşıya çıkmıştım. Y.A.’nın beni takip ettiğini bilmiyordum. Oğlum onu görünce 'Baba' diye bağırıp yanına koştu. Çocuğumun arabaların arasında kalıp zarar görmesinden korktum ve peşinden gittim. Y.A., beni köye götürmeye çalıştı. Gitmeyi reddedince sinirlendi ve beni yumruklamaya başladı. Yere düştüm, elimdeki poşetler etrafa saçıldı. O anlarda en çok çocuğumun bu vahşeti izlemesine üzüldüm."

"Korkuyorum, çocuğumu aldıracağım"

Y.A.’nın kendisine defalarca şiddet uyguladığını belirten S.N.A., yaşadığı korkunç olayın ardından hamile olduğunu öğrendiğini söyledi. Ancak, yaşadığı travmanın etkisiyle çocuğunu aldırmaya karar verdiğini açıkladı: “5,5 haftalık hamileyim, çocuğumu aldıracağım. Cezaevinden çıkar da bize bir şey yapar diye çok korkuyorum."

Adaletin yerini bulması bekleniyor

Olay sonrası Y.A., vatandaşlar tarafından linç edilmek istenirken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Suç kaydı bulunan Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.A., ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirterek, "S.N.A. ayrılmak istediği için sinirlendim ve şiddet uyguladım" dedi.