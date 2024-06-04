Sagopa Kajmer'in annesi Serpil Özyavuz'un vefatı sonrası, aralarındaki küslük bir kenara bırakıldı ve Ceza, Sagopa Kajmer'e taziyelerini iletti.

Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Sagopa Kajmer'in annesi Serpil Özyavuz, 71 yaşında hayatını kaybetti. Bu acı haberi alan rap camiası ve sevenleri büyük üzüntüye boğuldu.

Sagopa Kajmer'in bu zor gününde, aralarındaki küslüğe rağmen Ceza da sessiz kalmadı. Ceza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sagopa Kajmer'e başsağlığı dileklerini iletti. Ceza paylaşımında "Başın sağolsun, çok ağır bir acı. Sana ve ailene sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sagopa'dan yanıt gecikmedi

Sagopa Kajmer, Ceza'nın başsağlığı mesajına duyarsız kalmadı. Ceza'ya teşekkür eden Sagopa Kajmer "Çok teşekkürler Ceza. Ölüm gününde düşmanlıklar ölür ve acılar paylaşılır." diyerek duygularını ifade etti.