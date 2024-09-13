Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi’nde, bu sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle büyük bir orman yangını çıktı. Yangın, bölgedeki ormanlık alanları tehdit ederken, yetkililer hızlı bir şekilde harekete geçti.

5 uçak ve 2 helikopterle müdahale

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 uçak ve 2 helikopterle müdahale ediliyor. Ayrıca, 8 arazöz ve 3 su ikmal aracı yangının söndürülmesi için sahada yer alıyor. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması ve daha geniş bir alana yayılmasının önlenmesi için yoğun çaba sarf ediyor.