"Özel Mülktür Girilmez" tabelasıyla sahile deniz kumu döktürmesiyle dikkat çeken villanın, yasalara aykırı şekilde inşa edildiği belirlendi. Yapı kayıt belgesi iptal edilen villa için yıkım kararı verildi.

Yasal Süreç Başladı

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, Gökbakar'ın villasının "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsünde yer aldığı tespit edildi. Bu alanlarda yapılaşmanın yasak olmasına rağmen inşa edilen villa için Marmaris Belediyesi'ne yıkım kararı gönderildi. Gökbakar ise bu karara itiraz ederek yasal süreci başlattı. Konunun mahkemeye taşınması nedeniyle yıkım henüz gerçekleştirilemedi.

Sahilde Tartışmalı Düzenlemeler

Ünlü komedyen, villayı satın aldıktan sonra sahilde düzenlemeler yapmış ve halkın denize girmesini engellemek amacıyla sahile "Özel Mülktür Girilmez" tabelası asmıştı. Ayrıca denize zodyak botla tonoz bırakmış ve deniz kumu döktürerek kendi kullanımına uygun hale getirmişti. Bu hareketi sosyal medyada tepki çekerken, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü inceleme başlatmıştı.