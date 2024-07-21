Son zamanlarda gündemde olan ve TBMM Komisyonu'nda görüşülen Sokak Hayvanları Yasası'na karşı kitlesel bir ses de Bursa'nın Mudanya ilçesinde yükseltildi.BURSA (İGFA) - Sokak hayvanlarına ötenazi uygulamasını öngören yasa teklifine karşı Mütareke Meydanı'ndaki Mütareke Anıtı önünde bir araya gelen hayvan severler yürüyüş sonrasında yaptıkları basın açıklaması ile "Yasayı geri çek" diyerek seslendi.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın da destek verdiği açıklamada, sokak hayvanlarının doğal ortamlarında yaşamalarını sağlamanın herkesin sorumluluğu olduğu belirtildi. Söz konusu yasa teklifinin, sorunları çözmek yerine daha büyük vicdani yaralar açacağını kaydeden Başkan Dalgıç, konuya barınaklar, kısırlaştırma ve beslenme programları ile daha kalıcı ve insani çözümler bulunabileceğini kaydetti.

"Yasayı geri çek" yürüyüşünde vatandaşların ellerinde; "Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste," Gelecek nesillere katliamı nasıl açıklayacaksınız?", "Bizleri değil içinizde büyüyen kötülüğü öldürün", "Cinayetin adını uyutmak koydular" şeklindeki yazılı pankart ve afişler dikkati çekti.