Star TV’nin sevilen dizisi Sahipsizler, dün akşam ekrana gelen 29. bölümüyle yeni sezona hızlı bir başlangıç yaptı. OGM Pictures imzalı yapım, Total’de 5,67 reyting ve 20,57 share alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.

Reytinglerde zirveye oturdu

OGM Pictures yapımı, yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği, senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’nın kaleme aldığı Sahipsizler, hem AB hem de 20+ABC1 kategorilerinde de zirvede yer aldı.

29. bölümde neler yaşandı?

Yeni sezonun ilk bölümü temposu yüksek sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Mahalle üç tabutun gölgesinde yas tutarken, komadan çıkan Devran eve döndü. Ancak bu dönüş, sevinçten çok yeni bir yıkım getirdi.

Devran’ın ağır yüzleşmesi

Devran, kardeşi Cemo’nun tekerlekli sandalyeye mahkûm kalması ve Cevdet Amca’nın ölümüyle tüm bağlarının koptuğu gerçeğiyle yüzleşti. İntikam duygusuna kapılan Devran’ın yanında yalnızca Azize vardı.

Vasiyet umut oldu

Tüm baskılara rağmen ailesini yeniden ayağa kaldırmaya kararlı olan Devran için yol zorlu görünüyordu. Bu sırada Cevdet’in yıllar önce yazdığı vasiyet açıklandı. Vasiyetin sonunda evlerden birinin kardeşlere bırakıldığı ortaya çıkınca, acıların ortasında umut dolu bir tebessüm belirdi.