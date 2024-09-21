İstanbul Kadıköy Kozyatağı'nda, gece saat 03.00 sıralarında ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, sahnede şarkı söylediği sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Olay, lüks bir otelde gerçekleşti. Sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti ve Arolat'a kalp masajı uyguladı. Dakikalar süren müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Arolat, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kalp Masajı Anı Kameraya Yansıdı

Olay anı, otelde bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Metin Arolat’ın fenalaşmasının ardından yapılan kalp masajı, kameraya yansıyan en kritik anlardan biri oldu. Sağlık ekipleri, Arolat’ın kalbini tekrar çalıştırmak için yoğun çaba sarf etti, ancak sonuç alınamadı.

Ünlü sanatçının ani vefatı, hayranları ve yakın çevresi tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Hayat dolu kişiliği ve başarılı kariyeriyle tanınan Metin Arolat, müzik ve yönetmenlik dünyasında bıraktığı izlerle hatırlanacak.