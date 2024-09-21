Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay, Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolunun Erenler Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.
Yaralılar hastaneye sevk edildi
F.Y. yönetimindeki otomobil, H.İ.T'in kullandığı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, sürücü H.İ.T. ile araçta bulunan toplamda 6 kişi yaralanarak hastanelik oldu.
Soruşturma başlatıldı
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA