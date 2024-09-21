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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

F.Y. yönetimindeki otomobil, H.İ.T'in kullandığı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, sürücü H.İ.T. ile araçta bulunan toplamda 6 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazası nda iki otomobil in çarpışma sı sonucu 7 kişi yaralandı. Olay, Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolunun Erenler Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

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