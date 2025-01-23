Ankara’da kendilerini hakim ve avukat olarak tanıtan bir çift, Çankaya’da açtıkları sahte ofiste vatandaşları milyonlarca lira dolandırdı. Şahıslar, "Davalarınızı kazandırırız" ve "İşinizi çözeriz" gibi vaatlerle güven sağlayarak mağdurlardan yüklü miktarda para topladı.

Polisten hızlı operasyon

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda D.Ş. ve eşi U.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin ofisinde yapılan aramada bir hakim cübbesi, ruhsatsız tabanca, şarjör ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

Dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edilen çiftin, mağdurları nasıl kandırdığı ve dolandırıcılık ağının detayları araştırılıyor. Olayın yankıları ise devam ediyor.