Uşak’ta bugün parçalı bulutlar etkili olacak, sıcaklık 8°C’den 4°C’ye kadar düşerken, nem oranı ve rüzgar hızı değişkenlik gösterecek. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Genel hava durumu

Uşak’ta bugünkü hava tahmini, parçalı bulutlu bir gökyüzünü işaret ediyor. Sıcaklıklar öğle saatlerinde 8°C’ye kadar çıkarken, akşam ve gece boyunca hissedilir bir düşüşle 4°C’ye kadar gerileyecek. Nem oranı %80’in üzerinde seyredecek, bu da özellikle akşam saatlerinde serinliği artırabilir. İşte saatlik detaylarla hava durumu:

15.00 - 18.00:

Beklenen Durum: Parçalı bulutlu.

Parçalı bulutlu. Sıcaklık: 8°C.

8°C. Hissedilen Sıcaklık: 8°C.

8°C. Nem Oranı: %86.

%86. Rüzgar: Yön: Belirgin bir yön gözlemlenmezken rüzgar oldukça hafif esecek. Ortalama Hız: 4 km/sa. Maksimum Hız: 25 km/sa.



Günün en sıcak saatleri bu zaman diliminde yaşanacak. Ancak nem oranı yüksek olduğu için serinlik hissi devam edebilir. Özellikle rüzgar hızının 25 km/sa’ye ulaşması anlık soğuma hissi yaratabilir.

18.00 - 21.00:

Beklenen Durum: Parçalı bulutlu.

Parçalı bulutlu. Sıcaklık: 5°C.

5°C. Hissedilen Sıcaklık: 5°C.

5°C. Nem Oranı: %83.

%83. Rüzgar: Yön: Rüzgar hızı düşerken belirgin bir yön hissedilmeyecek. Ortalama Hız: 1 km/sa. Maksimum Hız: 7 km/sa.



Güneşin batmasıyla birlikte sıcaklık hissedilir şekilde düşecek. Nem oranı da bu saatlerde yüksek seyredecek. Hafif rüzgarlar nedeniyle hava sakin ancak oldukça serin olacak.

21.00 - 24.00:

Beklenen Durum: Parçalı bulutlu.

Parçalı bulutlu. Sıcaklık: 4°C.

4°C. Hissedilen Sıcaklık: 4°C.

4°C. Nem Oranı: %84.

%84. Rüzgar: Yön: Rüzgar yönsüz ve hafif. Ortalama Hız: 2 km/sa. Maksimum Hız: 4 km/sa.



Gece saatlerinde soğuk hava etkisini artıracak. Özellikle açık alanda bulunacaklar için katmanlı giyinmekte fayda var. Rüzgar hızının çok düşük olması, sakin bir gece havası sunacak.

Rüzgar Hızı ve Nem: Öğleden sonra etkili olan maksimum 25 km/sa hızındaki rüzgar, anlık serinlik hissi yaratabilir. Akşam saatlerinde ise rüzgar hızında belirgin bir düşüş yaşanacak. Ancak yüksek nem oranı, serinliği artırabilir.

Sıcaklık Düşüşü: Gün boyunca sıcaklık 8°C’den başlayıp gece yarısında 4°C’ye kadar düşecek. Bu nedenle açık hava aktiviteleri planlıyorsanız soğuma etkisine karşı hazırlıklı olmalısınız. Aydın'da 24 Ocak 2025 elektrik kesintisi: Didim'de gece kesintisi!

Parçalı Bulutlar: Gün boyunca parçalı bulutlu hava etkili olacak. Her ne kadar yağış beklenmese de, nemli hava serinlik hissini artırabilir.