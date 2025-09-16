İzmir’in Tire ilçesinde sahte polis kimliğiyle yakalanan İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Hüseyin Levent T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Tire’de sahte kimlik operasyonu
İzmir’in Tire ilçesinde jandarma devriyesi sırasında şüpheli hareketler sergileyen bir kişi durduruldu. Kimlik kontrolünde şahsın, İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Hüseyin Levent T. (44) olduğu tespit edildi.
Sahte polis kimliği ele geçirildi
Şüphelinin cüzdanında, Abdullah Çakır adına düzenlenmiş sahte bir polis kimliği bulundu. Bunun üzerine jandarma ekipleri belediye çalışanını gözaltına aldı.
Şüpheli hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Olay, Tire’nin Karateke Mahallesi’nde devriye faaliyeti sırasında meydana geldi. Jandarma ekipleri, şüphelinin meraya çöp döktüğünü fark etmesi üzerine kimlik kontrolü yaptı ve sahte kimlik ortaya çıktı.