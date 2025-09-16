İstanbul’da Can Holding’e yönelik soruşturma kapsamında 5 şüpheli tutuklandı. Kenan Tekdağ’a ise ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulandı.
Can Holding Soruşturmasında Yeni Gelişme
İstanbul’da yürütülen Can Holding soruşturmasında, 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Holding’in üst düzey isimlerinden Kenan Tekdağ ise ev hapsi ile adli kontrol altına alındı.
Soruşturma kapsamında:
-
Devran Çimen
-
Devran Can
-
Mehmet Kaya
-
Kemal Çimen → “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “aklama” suçlarından,
-
Cemal Can → “örgüt üyeliği” suçundan tutuklandı.
Kenan Tekdağ hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden:
-
Nitelikli dolandırıcılık,
-
Vergi kaçakçılığı,
-
Suçtan elde edilen gelirin aklanması,
-
Faturasız işlemler ve sahte belge düzenleme
iddiaları yer aldı.
MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleri doğrultusunda operasyon genişletildi.
121 şirkete kayyum atandı
Soruşturma kapsamında 121 şirkete kayyum atanarak mal varlıklarına el konuldu. Kayyum atanan şirketler arasında medya, eğitim, enerji ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlar bulunuyor.
Kayyum atanan şirketlerden bazıları
-
Habertürk Gazetecilik
-
Ciner Medya TV Hizmetleri
-
Show TV Yayıncılık
-
Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı
-
Doğa Okulları İşletmeciliği
-
HT Spor Televizyon Yayıncılık
-
Bosphorus Medya Grubu
İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Ağrı’da 1 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6’ya yükseldi.