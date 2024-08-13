6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonucunda yıkılan ve 44 kişinin ölümüne neden olan Said Bey Sitesi'ne ilişkin davada beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dava sürecinde bilirkişi olarak görev yapan 5 kişilik heyet, görevden çekilme talebiyle mahkemeye başvurdu. Bilirkişiler, linç kampanyaları ve tehditler nedeniyle tarafsızlıklarını koruyamayacaklarını belirtti.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, bilirkişi heyetinin, uluslararası tahkim dosyalarında ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri’nde görev aldıkları hatırlatıldı. Heyet, isimlerinin ve çalıştıkları kurumların açıkça belirtilmesiyle haksız ithamlara ve iftira içerikli haberlere maruz kaldıklarını ifade etti.

Tehditler ve hedef gösterme iddiaları

Heyet üyeleri, kendilerinin ve ailelerinin tehditlerle karşı karşıya kaldığını belirterek, bu durumun tarafsız ve bağımsız çalışmalarını engellediğini vurguladı. Dilekçede, yetkili makamlar tarafından herhangi bir koruyucu tedbir alınmadığı da iddia edildi. Bu sebeple, bilirkişilik görevinden affedilmeleri gerektiği yönünde taleplerini ilettiler. Mahkeme, bu talepleri uygun buldu ve UYAP'ta karar yer aldı.

Aynı heyet, 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında da bilirkişi olarak görev alıyordu. Bilirkişilerin çekilmesi, bu davada da soru işaretleri doğurdu.

Said Bey Sitesi davasının arka planı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, depremler sonrası yıkılan Said Bey Sitesi ile ilgili biri tutuklu olmak üzere 6 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Davaya 27 Eylül’de devam edilecek.