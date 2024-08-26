Bergama Arkeoloji Müzesi, 1924 yılında Bergama Akropolü'nde, başlangıçta müze deposu olarak kuruldu. Ancak, bu küçük depo zamanla önemli bir arkeolojik ve etnografik koleksiyonun sergilendiği bir müzeye dönüştü. İnşaatı 1933 yılında başlayan müze, 30 Ekim 1936 tarihinde ziyarete açıldı. İlk başta Bergama kazılarından çıkan arkeolojik materyalin depolandığı bir alan olarak hizmet veren müze, bugün turizm ve eğitim amaçlı kullanılan, aynı zamanda etnografya bölümüne sahip bir kurum olarak dikkat çekiyor.

Sergilenen eserler

Arkeolojik koleksiyon

Müzede, Erken Tunç Çağı’ndan Bizans dönemine kadar birçok farklı tarihi döneme ait eserleri görebilirsiniz. İşte bazı dikkat çekici eserler:

Pergamon Heykel Ekolleri: Bergama’nın ünlü heykel tarzını yansıtan örnekler.

Çandarlı (Pitane) ve Gryneion: Arkaik Dönem’den kalma buluntular.

Myrina Terracottaları: Bölgeden çıkan antik figürinler.

Helenistik döneme ait mimari parçalar, mermer heykeller, kabartmalar, pişmiş toprak figürinler, çanak çömlekler, cam ve metal eserler ile sikkeler de müzenin arkeoloji bölümünde sergilenen diğer önemli eserlerdir.

Etnografya bölümü

Etnografya kısmında ise Bergama ve çevresine ait geleneksel el sanatları sergilenir. Bu bölümde şunları görebilirsiniz:

Halı ve Kilimler: Yunt Dağı, Yağcıbedir, Kozak ve Bergama dokumalarından örnekler.

El İşleri: Bölgeye özgü çeşitli el yapımı eserler.

Mimari özellikleri

Müze binası, ünlü Alman mimarları Bruno Meyer ve Harold Hanson tarafından projelendirilmiştir. Cumhuriyet döneminde doğrudan müze için inşa edilen ilk yapılardan biridir. Proje 1932 yılının sonunda tamamlanmış ve İzmir Valisi Kazım Dirik’in talimatıyla 1933 yılında inşaatına başlanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, 13 Nisan 1934 tarihinde Bergama’yı ziyaret ettiğinde, müze binasının inşaatının devam ettiğini görmüştür.

Mimari yapısı

Müze, geniş bir bahçenin içinde, bir iç avlunun etrafını çevreleyen iki sundurmanın ve iki salonun birleşiminden oluşur. Bu yapısı, ziyaretçilere hem tarihi eserleri görme hem de açık hava ortamında rahatça gezme imkanı sunar.

Bergama Arkeoloji Müzesi, zengin koleksiyonu ve tarihi dokusuyla tarihe ilgi duyan herkes için etkileyici bir ziyaret noktasıdır. Hem arkeolojik hem de etnografik eserlerle dolu bu müze, size geçmişin izlerini yakından görme fırsatı sunacaktır.

Bergama Arkeoloji Müzesi: Konum ve ulaşım

Bergama Arkeoloji Müzesi, Türkiye’nin İzmir iline bağlı Bergama ilçesinde yer almaktadır. Bergama, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ünlü bir bölgedir ve antik kalıntılarıyla dikkat çeker.

Nasıl ulaşılır?

İstanbul’dan Bergama’ya:

Özel araçla: İstanbul’dan Bergama’ya araçla seyahat etmek yaklaşık 7-8 saat sürer. İstanbul’dan İzmir yönüne E-80 karayolu kullanılarak, Bergama sapağından çıkıp Bergama merkezine ulaşabilirsiniz.

Otobüsle: İstanbul’dan Bergama’ya otobüsle ulaşmak mümkündür. İstanbul’dan Bergama’ya sefer düzenleyen otobüsler vardır. Otobüs yolculuğu yaklaşık 8 saat sürebilir.

İzmir’den Bergama’ya:

Özel araçla: İzmir’den Bergama’ya araçla gitmek yaklaşık 1.5 saat sürer. İzmir’den Bergama’ya doğru E-87 karayolunu takip ederek Bergama merkezine ulaşabilirsiniz.

Otobüsle: İzmir’den Bergama’ya otobüs seferleri düzenlenmektedir. İzmir Şehirlerarası Otogar’dan Bergama’ya giden otobüsler ile rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Bergama merkezden müzeye ulaşım:

Yürüyüş: Bergama merkezine ulaştığınızda, müze genellikle yürüme mesafesindedir. Bergama şehir merkezinden müzeye yürüyerek rahatça ulaşabilirsiniz.

Taksi: Bergama'da taksi ile müzeye kolayca ulaşabilirsiniz. Şehir merkezinden müzeye kısa bir yolculuk yaparak müzeye varabilirsiniz.

Adres: Bergama Arkeoloji Müzesi Bergama, İzmir, Türkiye.