Sakarya’nın Kaynarca ilçesi Taşoluk Mahallesi'nde yaşanan olay, Türkiye gündemine damga vurdu. Cengiz Alkan isimli vatandaş, araziye cami yapılması karşılığında kendisine ev verileceği vaadiyle mülkünü tahsis etti. Ancak iddiasına göre, verilen söz tutulmayınca, Alkan çareyi camiyi satışa çıkarmakta buldu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla camiyi 7 milyon TL'ye satacağını duyurdu.

Vaad edilen ev verilmedi

Cengiz Alkan, arsanın üzerine cami yapılması için izin verdiğini, karşılığında ise kendisine bir ev yapılacağı sözü aldığını belirtti. Ancak cami inşaatı tamamlanmasına rağmen evin teslim edilmediğini iddia eden Alkan, 2018 yılından bu yana çeşitli mercilere şikayette bulunduğunu ancak bir sonuca ulaşamadığını ifade etti. Alkan, “Arsamıza cami yapıp yerine ev vereceklerdi. Cami yapıldı ama verilen sözde durulmadı. Gerekli mercilere başvurdum ancak sorun çözülmedi” dedi.

Sosyal medyada satış ilanı

Uzun süren çabalarına rağmen bir çözüm bulamayan Cengiz Alkan, son çare olarak ilginç bir yönteme başvurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden, “Taşoluk Kadıköy benim arsamın üzerine yapılan cami satılıktır, 440 metrekare” şeklinde bir paylaşım yaparak camiyi satışa çıkardığını duyurdu. Alkan, bu yöntemi tercih etmesinin arkasındaki sebebi ise şöyle açıkladı: “Çözüm bulamayınca bu çareyi buldum. Yıllardır kirada oturuyorum, çocuklarım ve ailem ev istiyor. Maddi durumum kötü, böyle bir iş başıma geldi.”

Maddi sıkıntılarla mücadele ediyor

Alkan, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle bu yola başvurduğunu belirterek, “Yardım bekledim, olmayınca da bu yola başvurdum. Tek çare bu kaldı. İyi olmadı ama başka bir çare de yoktu” dedi. Yıllardır kirada oturduğunu söyleyen Alkan, çocuklarının ve ailesinin bir ev sahibi olma isteği nedeniyle bu radikal kararı aldığını dile getirdi.

Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

Cengiz Alkan'ın camiyi satışa çıkarma kararı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Olay, birçok kişi tarafından tartışılırken, bazı kullanıcılar Alkan'ın yaşadığı duruma empatiyle yaklaşırken, bazıları ise yöntemi eleştirdi. Konunun nasıl sonuçlanacağı ise merakla bekleniyor.