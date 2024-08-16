Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çeşitli medya organlarında yer alan "Sakarya'da maymun çiçeği şüphesiyle bir kişi karantinaya alındı" başlıklı haberlerin ardından kamuoyunu bilgilendirmek üzere açıklama yapma gereği görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, habere konu olan Senegal uyruklu hastanın öyküsünde iki yıldır devam eden ve halk arasında "kelebek hastalığı" olarak da bilinen Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastası olduğunun belirlendiği kaydedilerek "Hastanın SLE tedavisi devam etmektedir. Hasta, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup iddialardaki belirtilerin M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.