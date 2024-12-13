Sakarya'nın Hendek ilçesinde belediyeye ait bir tırın taşıdığı taş kırma makinesi, virajı dönerken devrildi. Kazada, tırın kupa kısmında sıkışan belediye personeli ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Virajda devrildi

Hendek Belediyesi'ne ait 54 KY 832 plakalı tır, Dikmen Mahallesi mevkiinde taş kırma makinesi taşırken virajı döndüğü sırada kaza yaptı. Devasa makine, tırın kupa kısmına devrildi.

Kurtarma çalışmaları

Kazada, kupa kısmında yolcu olarak bulunan belediye personeli A.B. sıkıştı. İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiyenin titiz çalışmasıyla kurtarılan A.B., ağır yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.