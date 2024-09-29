Sakarya’nın Geyve ilçesinde D-650 karayolu üzerindeki trajik bir kaza, cenaze dönüşü yaşanan bir hayat kaybıyla sonuçlandı.

Kazanın detayları

Bilecik-Sakarya D-650 karayolunun Alifuatpaşa Mahallesi mevkiinde, 84 yaşındaki Remzi Çetin, üst geçidi kullanmadan yoldan karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 VJ 7031 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, Remzi Çetin’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yola düştü ve kazaya tanıklık eden başka bir otomobil, çarpmamak için ani fren yapmak zorunda kaldı. Ancak, arkasından gelen bir diğer otomobil de bu araca çarparak zincirleme trafik kazasına neden oldu.

Zincirleme kazada yaralanmalar

Toplamda 3 aracın karıştığı kazada, Remzi Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. 34 VJ 7031 plakalı otomobilin sürücüsü ve diğer iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Sağlık ekipleri, Remzi Çetin’in kazadan sonra hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze dönüşü hayatını kaybetti

Kaza sonrası yapılan incelemede, hayatını kaybeden Remzi Çetin’in Pamukova’da yaşadığı ve Geyve’de bir cenaze törenine katıldıktan sonra dönüş yolunda hayatını kaybettiği öğrenildi.