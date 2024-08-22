Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Göltaş Çimento Fabrikası mevkiinde, gece saat 01.00 sularında meydana gelen olayda, 55 yaşındaki Ramazan Canlı, kamyonetinin kasasındaki brandayı düzeltmek üzere yol kenarına park etti. Bu sırada, daha önceden alacak verecek meselesi nedeniyle husumet yaşadığı Ergün K. (50), kullandığı otomobil ile Canlı'nın yanına geldi ve tabanca ile ateş açtı.

Sağlık ekipleri olay yerinde kurbanı kurtaramadı

Acil çağrı merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Ramazan Canlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Canlı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaçan zanlı yakalandı

Olayın ardından kaçan Ergün K., jandarma ekiplerinin yürüttüğü takip ve araştırmalar sonucunda tespit edilen otomobiliyle Gelendost ilçesi girişinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı ve adli makamlara sevk edildi. Ergün K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Pişman mısın?” sorusuna yanıt verdi

Adliyeden çıkışta gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna "Evet" yanıtını veren zanlı, ifadesinin ardından cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.