ABD Merkez Bankası (Fed) öncülüğünde, İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ), Endonezya Merkez Bankası, Brezilya Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gibi birçok bankanın aldığı kararlar, piyasalardaki yönü belirledi.

Bu hafta, dünya genelinde birçok merkez bankasının açıkladığı faiz kararları, yatırımcılar ve ekonomistler için önemli bir gündem maddesi oldu. ABD Merkez Bankası’nın 50 baz puanlık faiz indirimi, dikkatleri üzerine çekti.

ABD Merkez Bankası (Fed)

Fed, Mart 2020'den bu yana ilk kez politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Açıklamada, istihdam kazanımlarının yavaşladığı ve işsizlik oranının yükseldiği belirtildi. Enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediği ancak yüksek kalmaya devam ettiği vurgulandı. Ekonomik görünümün belirsiz olduğu ifade edildi ve bu yıl içinde toplamda 50 baz puan daha faiz indirimi yapılabileceği sinyali verildi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE)

BoE, politika faizini yüzde 5'te sabit tutma kararı aldı. Açıklamada, para politikasının, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmak ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak üzere belirlendiği belirtildi. BoE Başkanı Andrew Bailey, enflasyonist baskıların azaldığını ve faiz oranlarında kademeli düşüş olabileceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)

TCMB, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. Enflasyon beklentilerinin ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği vurgulandı. Kurul, sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğini açıkladı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ)

BoJ, politika faizini yüzde 0,25'te sabit bıraktı. Ekonominin toparlanmaya devam ettiğine dikkat çekilirken, belirsizliklerin önemli riskler olarak takip edileceği belirtildi.

Endonezya ve Brezilya Merkez Bankaları

Endonezya Merkez Bankası, beklenmedik bir şekilde 25 baz puan faiz indirimine gitti. Brezilya Merkez Bankası ise, 2 yıl aradan sonra ilk kez 25 baz puan faiz artırdı.

Diğer Merkez Bankaları

Norveç ve Güney Afrika Merkez Bankaları, sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 8 seviyelerinde faiz oranlarını sabit bıraktı veya indirdi. Tayvan Merkez Bankası ve Hong Kong Para Otoritesi de faiz oranlarını sabit tuttu.