Şanlıurfaspor ile Manisa FK, 27 Nisan 2025'te karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve şifresiz izleme bilgileri haberimizde.

Şanlıurfaspor Manisa FK maçı 27 Nisan 2025'te

Şanlıurfaspor ile Manisa FK, Trendyol 1. Lig Konferans Yayın maçında karşı karşıya geliyor. Şanlıurfa GAP Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele, 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler için yayın bilgileri ve platform detayları açıklandı.

Şanlıurfaspor Manisa FK maçı hangi kanalda?

Şanlıurfaspor ile Manisa FK arasında oynanacak Trendyol 1. Lig maçı, Bein Sports beIN Connect ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Bein Sports beIN Connect üzerinden maçı izlemek isteyenler, Türksat uydusu ve internet platformu aracılığıyla şifreli olarak erişim sağlayabilecek. Maç, numaralı kanallardan izlenebilecek.

TRT Spor kanalı ise karşılaşmayı şifresiz olarak yayınlayacak. İzlemek isteyenler için frekans ve platform bilgileri şu şekilde:

Digiturk: 86. Kanal

D-Smart: 86. Kanal

Kablo TV: 133. Kanal

Tivibu: 85. Kanal

Turkcell TV+: 70. Kanal

TRT Spor, Türksat uydusu ve internet üzerinden de izlenebilecek.

Şanlıurfaspor Manisa FK maçı detayları

Maç Günü

Tarih: 27 Nisan 2025 Pazar

Maç Saati

Saat: 16:00

Maçın Oynanacağı Stadyum

Stadyum: GAP Arena Stadyumu (Şanlıurfa)