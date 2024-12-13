Sakaryaspor, iç sahada taraftar desteğiyle galip gelmeyi hedeflerken, Iğdır FK ise deplasmanda 3 puan almak için mücadele edecek. 

Takımların lig performansı  

Sakaryaspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 17 puanla 18. sırada yer alıyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Sakaryaspor, evinde kazanarak ligdeki yerini yükseltmeyi hedefliyor.

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Iğdır FK ise son 5 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 22 puanla ligde 9. sırada bulunuyor. Ligin orta sıralarında yer alan Iğdır FK, Sakaryaspor deplasmanında galip gelerek üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.

Sakaryaspor-Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

  • Tarih: 14 Aralık 2024, Cumartesi
  • Saat: 19.00
  • Stadyum: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu
  • Yayın: beIN SPORTS 2
  • Hakem: M. Ali Özer
Kaynak: BÜLTEN