Büyükada'nın Nizam Mahallesi'nde yer alan ve "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin çekimlerine ev sahipliği yapan tarihi konakta çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni henüz netleşmezken, itfaiye ekipleri olay yerinde kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

Olayın ayrıntıları

Yangın, dizi çekimlerinin yapıldığı tarihi konağın üst kattaki bir odasında başladı. Çevredeki vatandaşlar yangına müdahale etmeye çalışırken, itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasının gecikmesi yangının büyümesine neden oldu. İlk belirlemelere göre, yangın kısa sürede büyük bir alana yayıldı.

Hayatını kaybeden kişinin ölüm sebebi araştırılıyor

Yangın sırasında, bir kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, ölen kişinin dumandan zehirlenmesi veya kalp krizi geçirmesi ihtimallerini değerlendiriyor. Ölüm sebebinin tam olarak ne olduğu, yapılacak otopsi ile belirlenecek. Cenaze, Büyükada Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tarihi konakta büyük hasar

Yangının çıktığı konak, hem mimarisi hem de dizinin çekimleri ile dikkat çekiyordu. Bölge sakinleri, yangının konağın tarihi dokusuna büyük zarar verdiğini belirtti. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarına başladı.